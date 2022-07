“Storie del Polo AGRIFOOD”, una vetrina sul mondo agroalimentare piemontese

Si chiama “Storie del Polo AGRIFOOD”, è una nuova rubrica nata con l’obiettivo di far conoscere le tante e variegate realtà che fanno parte di uno dei Poli di innovazione della Regione Piemonte. Giovani start-up con un sogno da inseguire, imprese con idee innovative da sviluppare ed un futuro ancora tutto da scrivere, aziende con una grande storia alle spalle ma con tanta voglia ancora di crescere ed evolversi: all’interno del Polo AGRIFOOD (di cui MIAC è mandatario) trovano spazio diverse entità, accomunate dall’ambito in cui operano, l’agroalimentare, e da alcune caratteristiche riassumibili nelle parole ricerca, sviluppo ed innovazione. Un aggregato di imprese in cui sono presenti anche enti di ricerca, laboratori ed associazioni, messe in rete per poter creare percorsi condivisi con un unico obiettivo: aumentare la competitività del comparto agroalimentare piemontese.

Con la rubrica “Storie del Polo AGRIFOOD”, che si articola in una serie di interviste che vengono pubblicate sulla pagina Facebook del Polo AGRIFOOD, le aziende che fanno parte di questa grande famiglia hanno la possibilità di raccontarsi, facendo conoscere il loro modo di lavorare, le peculiarità dei loro prodotti e le aspirazioni future. Un viaggio appena cominciato (finora sono state realizzate tre interviste) che vuole regalare la visibilità che meritano a tante realtà che ogni giorno operano con serietà, rispetto dell’ambiente ed attenzione per le esigenze dei consumatori.

A questo link è possibile vedere le tre interviste già realizzate nell’ambito di “Storie del Polo AGRIFOOD”:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.464304532368718&type=3