Agende personalizzate: le proposte online di Sprint 24

In un periodo storico estremamente dinamico come quello attuale, in cui la vita delle persone è sempre più frenetica, trovare il modo di organizzare al meglio i propri impegni e mettere ordine ai propri pensieri risulta fondamentale per non lasciarsi travolgere dallo scorrere degli eventi.

Proprio per questa ragione, anche nell’era digitale le agende continuano a essere una risorsa fondamentale per tenere traccia di scadenze, eventi e ricorrenze. Proprio per l’elevato livello di utilità, esse si confermano anche tra gli articoli più gettonati dalle imprese nelle strategie dirette a promuovere il proprio brand.

Le aziende personalizzate, infatti, sono veri e propri omaggi aziendali evergreen, che possono essere donati a dipendenti e fornitori ma anche ai clienti e ai potenziali clienti in occasione di fiere ed eventi di settore.

Naturalmente, in un contesto in cui la concorrenza è elevata e risulta sempre più difficile distinguersi sul mercato, è importante affidarsi a realtà specializzate in grado di realizzare articoli customizzati efficaci e di grande impatto, che permettano di essere subito riconoscibili.

Pienamente consapevole di questa necessità è senza dubbio Sprint24, tipografia online con oltre 15 anni di esperienza nel settore, che costituisce un vero e proprio punto di riferimento per tutte quelle aziende che hanno la necessità di promuovere e far crescere il proprio business.



Come realizzare agende personalizzate con Sprint24

Affidarsi a Sprint24 per la realizzazione di agende personalizzate online permette di beneficiare di numerose possibilità di personalizzazione.

Si può iniziare proprio dalle misure: si va dai formati classici alle versioni pocket, queste ultime pensate per le imprese che puntano alla distribuzione di un omaggio compatto e leggero, da portare sempre con sé.

Per quanto riguarda la copertina, su Sprint24 è possibile scegliere tra un materiale liscio, trattato o classico, con l’opportunità di aggiungere un rivestimento, in plastica o con dettagli lucidi UV, in grado di nobilitare il prodotto ed aumentarne la durevolezza.

Anche per la rilegatura dell’agenda ci sono diverse alternative: la versione con spirale metallica, comoda perché apribile a 360°; quella in filo refe, perfetta per le esigenze quotidiane e lavorative; quella cartonata che permette di ottenere una copertina rigida, resistente e anche imbottita.

Grazie a Sprint24, inoltre, è possibile personalizzare anche gli interni dell’agenda, selezionando il tipo di carta (Usomano o Avoriata, anche nelle versioni riciclate), il colore delle pagine e del segnalibro con cordino.

Per quanto riguarda l’organizzazione interna, con Sprint24 si può optare per il modello giornaliero, mensile oppure annuale. In alternativa, è possibile orientarsi verso layout grafici particolari, che prevedano spazi appositi per inserire note o pagine aggiuntive per tenere traccia di altri elementi utili.

Infine, con il servizio di Sprint24, è possibile ordinare la stampa di agende personalizzate con foto oppure con l’incisione del nome, così da rendere gli omaggi ancora più graditi ai destinatari.



Il supporto a 360 gradi di Sprint24 per la creazione di agende personalizzate

Il servizio di Sprint24 si contraddistingue per un tempo di produzione ottimizzato per la stampa, generalmente compreso tra i 2 e gli 8 giorni lavorativi, nonché per una spedizione rapida, grazie alla quale il prodotto viene consegnato direttamente presso l’indirizzo di destinazione indicato in fase di acquisto.

Nel caso in cui si abbia la necessità di personalizzare le agende con una grafica particolare, Sprint24 mette a disposizione tanto una pratica guida di supporto per la gestione corretta del file quanto la possibilità di richiedere assistenza a un team altamente qualificato, in grado di fornire indicazioni, informazioni e consigli utili durante ogni fase del processo.