Combinare cibo e viaggio in modo conveniente

Se si è amanti sia dei viaggi che dei del cibo, ma per il budget è limitato, vi sono un paio di accorgimenti che faranno vivere un’esperienza di relax, senza dispendio di denaro. Forse non tutti sanno che alcune catene internazionali come la Lidl o la Conad non solo sono tra i numeri uno nella vendita degli alimentari, ma la loro gamma di promozioni va oltre al cibo. Siti internet come il portale Kaufino, raccolgono in un solo portale tutte le offerte di grandi marchi, così da non perderne tutte le promozioni e servizi speciali.

Viaggiare con Lidl

Una delle offerte di cui probabilmente non tutti sono a conoscenza è il Catalogo Lidl viaggi. Viaggiare è scoprire nuovi mondi e provare nuove emozioni. Un’esperienza che puoi vivere con Lidl: gli stessi valori e la stessa passione per la qualità come per l’alimentare, l’offerta Lidl viaggi è offerta sempre al prezzo più giusto, con un servizio che offre pacchetti viaggio e crociere in Italia e all’estero. Destinazioni come le migliori spiagge italiane, ma anche isole greche e destinazioni mozzafiato del mediterraneo sono solo alcune tra le opzioni del catalogo del marchio. Prenotare è facilissimo: basta accedere al sito ufficiale del marchio con qualunque dispositivo mobile per trovare l’offerta giusta per te, calcolare il preventivo e prenotare la vacanza in tutta comodità. Siti come il portale Kaufino, aggiornano sempre il catalogo offerte di questo tipo, rendendo l’opzione viaggi di Lidl ancora più accessibile. Se quest’estate stai progettando una vacanza verso una nuova destinazione senza dover rompere il salvadanaio, aggiungi il portale tra i preferiti per non perdere le ultime offerte di questa categoria. Di seguito si riportano alcuni consigli su cibi realizzabili in modo conveniente, accedendo al mare di offerte dei volantini comodamente sfogliabili di Kaufino.

Consigli per i pasti durante il viaggio

Dopo un anno di lavoro, finalmente è arrivato il momento di partire per le vacanze. Salutati amici, vicini e parenti, preparate le valigie e stampati gli itinerari, manca solo il pranzo per il viaggio verso la nuova destinazione. Se si viaggia in auto, soprattutto se l’itinerario è lungo, bisogna non solo fare attenzione alla postura, ma anche allo stato del corpo in generale. Viaggiare in auto ha come conseguenza una certa disidratazione e perdita di sali minerali. Inoltre, per chi guida è importante mantenere i riflessi pronti e restare ben vigile alla guida. Per questo motivo è consigliabile fermarsi e fare una pausa per pranzare o cenare con un pasto leggero: piccoli panini con insalata e formaggio fresco, oppure prosciutto e melone, oppure una caprese mozzarella e pomodoro, evitando primi piatti importanti e cibi troppo conditi. Per il viaggio in aereo, come quello in nave, può portare a qualche disturbo a chi è particolarmente sensibile ai cambi di altitudine. Oltre alla profilassi tipica per il mal d’aria, è preferibile seguire, in generale le stesse accortezze, come bere tanta acqua ed astenersi a pasti troppo abbondanti. Tutti questi piccoli consigli sono facilissimi da rispettare ma, soprattutto, economici nell’acquisto se si seguono alcuni piccoli accorgimenti. Il più importante tra questi è controllare le offerte dei supermercati di fiducia, come la Conad, per prepararsi al meglio per l’itinerario. Grandi supermercati offrono un’intera gamma di spuntini leggeri e sani che sicuramente aiuteranno ad avere un viaggio ancora più confortevole.