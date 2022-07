Cooperazione fra Iran e Russia, forse presto un accordo

In occasione del vertice del 19 luglio fra Iran, Russia e Turchia a proposito della questione siriana, i vertici di Teheran hanno accolto il presidente russo Vladimir Putin per parlare degli sviluppi del futuro accordo di cooperazione che sembra ormai vicino alla firma. È un trattato che copre una durata di venti o forse venticinque anni e si estende ad ambiti di collaborazione a vari livelli; comunque non si fa cenno a un’alleanza militare a tutti gli effetti, come invece temono a Washington. Da fonti americane arriva la notizia della fornitura di centinaia di droni iraniani per Mosca, che servirebbero secondo gli USA a supportate una Russia malmessa dal punto di vista bellico e isolata dal punto di vista politico: ma questa informazione è stata già smentita sia dal Ministro degli Esteri iraniano che dallo stesso portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale. In realtà, più che i droni sembra vi sia maggiore interesse a favorire un’alleanza economica e finanziaria. Gli iraniani propongono di rinunciare gradualmente all’utilizzo del dollaro, mentre vi è uno spazio per aumentare gli scambi commerciali che non può essere intaccato dalla guerra delle sanzioni scatenata da Bruxelles, ed è il “Corridoio Nord-Sud” che inizia sul Mar Baltico russo, passa dai porti sul Mar Arabico dell’Iran e giunge fino all’India: quest’ultima è membro insieme alla Russia del BRICS e anche dello SCO, l’organizzazione intergovernativa sulla sicurezza e la stabilità del continente asiatico in cui a settembre entrerà pure l’Iran. Come riportato dal sito Strumenti Politici, i due giganti energetici di Russia e Iran, rispettivamente Gazprom e NIOC, hanno siglato un memorandum da 40 miliardi di dollari in base al quale opereranno insieme su diversi progetti di sfruttamento dei giacimenti iraniani di gas, di GNL e di petrolio.