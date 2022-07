Ospitalità Italiana: dieci nuovi posti disponibili in provincia

È al via l’edizione 2023 del marchio di Ospitalità Italiana promosso dalla Camera di Commercio di Cuneo con 10 nuovi posti disponibili. L'iniziativa si pone l'obiettivo di qualificare l'offerta turistica delle imprese in modo da accompagnarle nell'essere sempre più allineate con le esigenze espresse dalla domanda turistica e pienamente rispondenti alle caratteristiche proprie dei territori in cui sono localizzate.



Si tratta di un’occasione importante che le imprese del settore ricettivo e della ristorazione sono invitate a sfruttare perché le certificazioni di qualità delle strutture sono sempre più importanti dal punto di vista promozionale sia nei confronti della clientela, sempre più critica e selettiva, che dei tour operator che preferiscono lavorare con strutture certificate.



Al rilascio del marchio “Ospitalità Italiana” è associata l’attribuzione di un rating, il cui scopo è differenziare le strutture su livelli multipli di valutazione in relazione alle seguenti macro-aree: qualità del servizio, promozione del territorio, identità, notorietà. Il rating ottenuto è basato su un valore che varia da un minimo di una “corona” ad un massimo di tre “corone” in funzione del punteggio ottenuto.



La partecipazione al marchio di qualità è su base volontaria, aperta a tutte le strutture turistiche che svolgono l’attività da almeno un anno, rispondano ai requisiti previsti dal bando e svolgano l’attività secondo i disciplinari previsti per la propria categoria.



Le domande di nuova adesione devono pervenire entro il 5 settembre 2022, unicamente all’indirizzo protocollo@cn.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto “Bando per il marchio Ospitalità Italiana – anno 2023”



Per l’ammissione delle domande si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle schede.



Informazioni, testo del bando e schede per l’adesione all'indirizzo www.cn.camcom.it/ospitalitaitaliana2023.



La quota per aderire al progetto e ricevere la prima visita di controllo dell’organismo certificatore è di 122 euro (100 euro + Iva) per tutte le strutture.