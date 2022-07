A Monfortinjazz il pianista inglese Benjamin Clementine

Dopo l’emozionante doppietta dei concerti di Vinicio Capossela e Les Negresses Vertes che hanno fatto registrare il sold out in un Auditorium Horszovsky entusiasta e coinvolto, Benjamin Clementine è pronto a lasciare a bocca aperta il pubblico giovedì 28 luglio.



L’artista inglese, già protagonista lo scorso anno come ospite d’onore a X Factor, promette un concerto indimenticabile per le sue canzoni, la sua voce e quello stile poetico e onirico che solo lui riesce a creare.



Benjamin Sainte-Clementine è nato il 7 dicembre 1988 a Crystal Palace. Cresciuto nel nord di Londra, durante la sua adolescenza ha provato la vita dell’artista di strada. È presto diventato una figura di culto nella scena musicale inglese, debuttando nel 2013 in un programma della BBC Later with Jools Holland. L’incontro fortunato a Cannes con Lionel Bensemoun porta alla nascita dell’etichetta Behind e al suo debutto nel 2015 con l’album “At Least For Now”, ottenendo il Mercury e il Victoires de la Musique, i Grammy francesi, debuttando in Top10 su iTunes in Italia, Olanda, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Grecia e Polonia. Nel 2017 annuncia il suo secondo album in studio “I Tell a Fly”, anticipato dal brano “Phantom of Aleppoville”, nel quale si racconta parlando degli episodi di bullismo vissuti in prima persona. Nel 2020 ha pubblicato il brano “Calm Down” e ha debuttato al cinema come attore nel film “Dune” di Denis Villeneuve.



Pianoforte e voce, la sua musica è fatta di suoni levigati e atmosfere introspettive, malinconiche.

Lo straordinario carisma, l'intenso approccio allo strumento e l'imprevedibilità delle sue acrobazie vocali hanno spinto la critica a paragoni illustri: Nina Simone, Screamin' Jay Hawkins, Little Richard... solo per fare qualche nome. Il suo canto evoca le radici nere del blues tanto quanto l'età d'oro del soul e il magnetismo dei griot.



A Monfortinjazz un artista da incontrare in un’atmosfera unica per chi lo ama, da scoprire e non lasciare più per chi lo scoprirà dal vivo in un concerto indimenticabile.



Le prevendite sono disponibili online su TickeOne. A Monforte d’Alba presso Osteria la Salita, Edicola Bruno e Monforte Tourist Office.

Tutte le informazioni sono reperibili al sito Monfortinjazz.it.