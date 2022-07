"Aida" e "Amor m'ard": le belle serate del Teatrino al forno del pane di Caraglio

Su ricordo ed ispirazione del fondatore Giorgio Buridan, su quanto di prezioso ha saputo trasmettere anche in termini umani. La ricerca così di personalità importanti ed incisive, come anche il desiderio tramandare tradizioni e nello stesso tempo di reinventarle.

Nell'ambito del progetto "C'è sempre una stella per te", il Teatrino al forno del pane di Caraglio ha organizzato tre importanti appuntamenti culturali.

Mercoledì 27 luglio, nel Circolo ACLI di Vallera ci sarà alle ore 21 "Aida", interessante incontro a memoria di Marie Lerda Donadio, per il suo Servizio alla Resistenza e per la profondità delle sue poesie, preziosa testimonianza della storia e dei luoghi.

Nella Chiesa di San Paolo a Caraglio, invece, venerdì 29 e sabato 30 luglio sarà tempo di "Amor m'ard", coinvolgenti concerti di musica medievale. Entrambi gli appuntamenti saranno alle ore 21.

Ad esibirsi venerdì sera gli AlnusLyra (Floriano Brignone, Mario Cottura e Simone Bruno). Evocando struggenti melodie e giocose danze di un'epoca dove il sacro ed il profano si fondono in allegorie musicali: accompagnato da un povero Juglar sulle strade e nelle corti dell'Europa del 1200, il pubblico incontrerà la musica dei Trovatori, Trovieri, Minnisanger e il loro vivere l'amore in musica e in poesia.

Cercando tra le fonti manoscritte del Medioevo e i modi della musica popolare dal XII secolo ad oggi. Sabato sera l'ensemble Murmur Mori (composto da Alessandra Lazzarini, Matteo Brusa, Mirko Volpe e Silvia Kuro) accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale delle origini, ricostruendo l'atmosfera musicale e la storia dei primi poeti, poetesse e musicisti della lirica volgare italiana.

Il progetto “C’è sempre una stella per te” è sostenuto dal Ministero del Lavoro e politiche sociali e dalla Regione Piemonte, Sanità e Welfare.