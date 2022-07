Centenario fenogliano, proseguono gli eventi tra Alba, le Langhe e il Roero

Martedì 26 luglio una tappa del progetto dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero, i Notturni delle Rocche Notturno fenogliano, passeggiata naturalistiche di circa due ore nelle sere d’estate. Quella organizzata organizzata a Corneliano in collaborazione con l’Associazione Camminare Lentamente e l’ufficio turistico di Corneliano è intitolata “Fenoglio Fantastico” con gli interventi artistici della Compagnia Perla Corsara. Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 presso il Palazzetto dello Sport di Via Giardini.



Continuano anche gli appuntamenti organizzati dal Teatro Caverna, compagnia teatrale con sede a Bergamo, ma che da sempre guarda con particolare affetto alla figura di Beppe Fenoglio, ai suoi scritti e ai comuni delle Langhe che lui tanto amava. Venerdì 29 luglio alle 21 a Paroldo in Borgata Cavallini “Per me era Beppe” uno spettacolo su Fenoglio raccontato dalle parole dei suoi amici. Sabato 30 alle 21 in piazza Mons. Giovanni Dadone a Murazzano “La sposa bambina”. La storia tratta da “Un giorno di fuoco”, ambientata nella ruvida Alta Langa: Catinina del Freddo, una tredicenne “mezza zingara” venduta in sposa ad un giovane poco più grande di lei, straccivendolo violento e vittima della sua stessa ignoranza. La famiglia di Catinina, il fornaio del paese, lo zio ricco a Savona... I passaggi della storia sono quadri di quotidianità del tempo: il gioco delle biglie, la promessa di una festa, il viaggio di nozze a caricare stracci, il mare visto per la prima volta, l’infanzia che si conclude troppo presto.



Domenica 31 luglio con ritrovo alle 10.30 un nuovo appuntamento con “Tra le righe di Fenoglio”, il piacevole percorso con visita guidata di 11 tappe nel centro storico di Alba. Si parte da piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. Iscrizioni sul sito beppefenoglio22.it

Per tutta la durata del centenario fenogliano, in collaborazione con il Comune di Alba, è allestita l’installazione “Piazza Rossetti 1” una struttura - pensata e realizzata dall’architetto Danilo Manassero con le fotografie di Antonio Buccolo - che svela attraverso un gioco poligonale gli interni di quella che un secolo fa era Casa Fenoglio. Anche questa iniziativa rientra nel progetto Atlas Fenoglio. Un’identità letteraria per un nuovo secolo, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura.



Fino al 28 agosto a Mango, presso il Salone “Don Bosso” è visitabile la mostra fotografica “Posti della Malora”. Le immagini di questa mostra - organizzata dall’associazione culturale Manganum in collaborazione con il Comune di Mango e il Gruppo Fotografico Albese - sono dedicate alla Langa di Fenoglio riferendosi al libro fotografico omonimo, pubblicato nell’ottobre 1999 e composto da un totale di 153 immagini.



Il calendario degli appuntamenti, in continuo divenire, è aggiornato sul sito del Centenario Fenogliano www.beppefenoglio22.it