Tra borse, scarpe, dischi, spezie e vino, lo shopping a Varese (e provincia)

Ogni volta in cui si visita una nuova città, arriva l’immancabile momento dello shopping. Che siano piccoli souvenir, come calamite o cartoline, cibi tipici o capi d’abbigliamento, tutti noi torniamo a casa con sacchetti e valigie piene di ricordi.

Perché non approfittare di un bel weekend a Varese, durante i Campionati Mondiali di Canottaggio Under 19 e Under 23 in corso questa settimana (ultime gare domenica), per ritagliarsi un momento per fare un bel giro nei negozi della città e dedicarsi a qualche acquisto?

Un nuovo look

Scarpe e borse, si sa, non sono mai abbastanza. In centro città, a poche centinaia di metri di distanza, gli staff di due attività storiche, Figini e Valigeria Ambrosetti, sono sempre pronti ad accogliervi per mostrarvi, rispettivamente, calzature per ogni necessità (e gusto) e borse, zaini, portafogli… insomma, tutto quello che in un armadio non può mancare!

Vi piacerebbe abbinare anche un bel cappello? Potete rivolgervi alla Cappelleria Melegari, negozio storico - è attivo dal 1914! - a Saronno.

Un assaggio di Varese

Siete in giro per la città e vi viene fame? Ogni varesino che si rispetti ha mangiato, almeno una volta nella sua vita un panino dal Golden Egg o un trancio di pizza da Zei - da mangiare in Piazza Monte Grappa, seduti davanti alla fontana! - due “istituzioni” della città lombarda. Per i più golosi, da non perdere la prelibata cucina di chef Davide Aviano, già protagonista a Masterchef 7 e oggi guida del ristorante "Pinocchio 1826".

Sempre a Varese, la Drogheria Vercellini sarà felice di suggerirvi il prodotto tipico da acquistare e gustare a casa, un piccolo ricordo gastronomico della città, oppure a scovare le spezie giuste per rendere indimenticabili i vostri piatti.

Volete anche un bel bicchiere di vino? A Gavirate, c’è un tavolo che vi aspetta alla Cantina Piemontese, cantina che anima il centro della cittadina, oppure all’Enoteca Bottazzi di Besozzo.

Per chiudere in bellezza, anzi, in dolcezza, non potete non assaggiare un Brutto e Buono (anche sotto forma di semifreddo) alla Pasticceria Veniani, sempre a Gavirate, oppure le delizie preparate da Fabio Longhin, pasticcere e titolare della Pasticceria Chiara a Olgiate Olona, due torte Gambero Rosso. Per gli amanti del gelato invece c'è la gelateria Il Dolce Sogno, a Castellanza e Busto Arsizio, insignita con i tre coni Gambero Rosso.

Idee per un regalo?

Vi piacerebbe acquistare un disco (sì, proprio un disco di vinile) per un regalo particolare? Da Carù, Gallarate, e Record Runners, a Varese, troverete di certo quello che fa per voi.

A casa vi aspetta un bambino a cui portare un bel regalo? Entrate da Fantasia, negozio che, da decenni, propone ai varesini giocattoli per tutti i gusti e tutte le età, dal Lego ai modellini.

E se, prima di partire, volete acquistare un bel mazzo di fiori, è d’obbligo una visita alla Fioraia Corvi, in centro Varese oppure, a Gallarate, dal Fiorista Colombo.