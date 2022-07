Il gran caldo lascia il posto ai temporali: allerta gialla fino a stasera, violente grandinate in diverse zone della Granda [FOTO E VIDEO]

Le immagini della violenta grandinata in atto sulla Granda

Le previsioni meteorologiche avevano messo in guardia circa il formarsi di possibili temporali nella giornata di oggi, lunedì 25 luglio e per il prosieguo della settimana che, anche a causa del gran caldo che da giorni sta attanagliando tutta la nostra provincia, avrebbero potuto essere anche di forte intensità.

Arpa Piemonte ha diramato un'allerta gialla fino a stasera.

Purtroppo così è stato. Ci vengono segnalati forti fenomeni atmosferici nella parte della Granda che va dal Saluzzese alla zona di Fossano e in tutto il circondario. Una violenta grandinata, con chicchi di notevoli dimensioni, ha rotto i parabrezza di alcune autovetture e provocato danni alla coltivazioni.

Numerose le chiamate al centralino dei comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che sono tuttora impegnati sul posto per la caduta di alberi. Numerosi anche gli allagamenti segnalati, con i pompieri impegnati in decine di interventi in tutta l'area colpita.

GUARDA IL VIDEO

Nelle zone di Trinità, Benevagenna, Fossano e Mondovì si segnalano interventi dei Vigili del Fuoco per tetti scoperchiati, caduta rami e qualche prosciugamento. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate.

A Bene Vagienna in particolare si registrano alberi caduti su diverse strade provinciali, ora in parte riaperte, e un paio di capannoni scoperchiati. Nessun danno a persone.

[Bene Vagienna: un albero spaccato a metà nel controviale Marconi]

[Bene Vagienna, un albero caduto su una provinciale]

A Trinità è saltata la luce in parte del paese e sono diversi i tetti di abitazione danneggiati.

Interruzione della corrente elettrica, già ripristinata, a Sant'Albano Stura. A nche qui si registra la caduta di alberi, ma nessun grosso danno.

A Fossano particolarmente colpita via San Giovanni Bosco, dove la zona di fronte all'ingresso del carcere risultava allagata con diverse decine di centimetri di acqua.

Forte vento e granndine anche nella zona del Doglianese. Particolarmente interessata la zona di Somano, dove i volontari Aib sono in questo momento al lavoro per rimuovere rami e alberi caduti su diverse strade.

[Somano]

[Dogliani]

NOTIZIA IN CORSO DI AGGIORNAMENTO