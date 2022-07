La Compagnia Primoatto attende pubblico “Nel bar sotto il mare”

La cornice di Villa Radicati a Saluzzo ospiterà giovedì 28 Luglio il reading tratto dal libro di Stefano Benni “Il bar sotto il mare” messo in scena dalla Compagnia teatrale Primoatto e con l’originale musica dal vivo dei Mechinato Folk Band.

"Un bar sotto il mare dove tutto può accadere e in cui tutti vorremmo capitare, una notte, per ascoltare i racconti del barista, dell’uomo col cappello, dell’uomo con la gardenia, della sirena, del marinaio, dell’uomo invisibile, della vamp e degli altri misteriosi avventori".

In scena 13 attori, alcuni sono i volti conosciuti della Primoatto altri nuovi amici della compagnia teatrale saluzzese di varie zone del Piemonte (Asti, Cuneo, Torre Pellice).

Accanto alle voci che daranno vita ai racconti ironici di Stefano Benni, ci sarà appunto la musica dei Mechinato Folk Band, gruppo conosciuto il cui cantante è uno dei fondatori della Primoatto. "Un legame che dura da più di dieci anni" sottolinea la regista della serata Anna Chiara Busso.

Nei mesi scorsi la Compagnia aveva organizzato, per il secondo anno consecutivo, una terna di workshop teatrali ottenendo un grande successo sia come numero di adesioni che come apprezzamento per i docenti intervenuti. “Per restituire in qualche modo a tutti il risultato di questi corsi, è stato proposto ai partecipanti di dar vita ad un reading estivo, allegro e ricercato. La risposta è stata pronta e bellissima.

"Ci son più cose che ci rendono felici di questa iniziativa per cui dobbiamo ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, continua - per poter collaborare per la prima, e sicuramente non ultima, volta con l’associazione "Arte Terra e Cielo" che gestisce egregiamente Villa Radicati rendendo vivo uno dei palazzi e delle location più belle della nostra amata città.

In secondo luogo ritrovarci in così tanti sul palco dopo aver condiviso insieme il tempo dei laboratori. E’ una bella dimostrazione di come siamo riusciti, seppur proveniente da realtà diverse, a creare un clima positivo e propositivo che speriamo rimanga sempre la nostra vera cifra stilistica perchè è attraverso il senso del gruppo che si creano i progetti migliori”.

Lo spettacolo inizierà alle 21.15. Il costo del biglietto è di 10 euro ed è possibile prenotarsi ai seguenti numeri 333/4414980 e 351/9038507. Durante la serata sarà attivo il servizio bar.