“L'emergenza sangue non va in ferie”: giovedì 28 luglio giornata di donazione all'Avis di Borgo

Anche l'Avis Comunale di Borgo San Dalmazzo fa suo l'appello del Centro trasfusionale di Cuneo per ricordare a tutti i donatori che l'emergenza sangue non va in ferie, anzi... in questo periodo aumenta la richiesta di sangue negli ospedali.

Giovedì 28 luglio è prevista l'apertura della sala prelievi borgarina: “Rivolgiamo un accorato appello a tutti i donatori nella possibilità di donare, affinché si rechino in piazza dell'Abbazia 6 dalle 8 alle 11 previa prenotazione al numero 0171/ 642291.

Ai non donatori, specialmente ai più giovani, chiediamo di provare, prima di andare in ferie, a fare questo grande gesto di solidarietà verso chi è momentaneamente in difficoltà con la salute e assaporare così quella bella sensazione di pace interiore che ne scaturisce”.