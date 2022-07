L'annuncio sulla rinnovata pagina Facebook: il 5 agosto riapre il Coni Veja-Bonfante

Serrande abbassate in via Roma, all'angolo con via Peveragno, a Cuneo, dal 31 dicembre scorso. Ora l'annuncio dell'apertura il prossimo 5 agosto, dopo diversi mesi di lavori per rinnovare e riammodernare i locali, senza stravolgere quel locale al quale Cuneo era abituata e affezionata.

Il prossimo 5 agosto, come annunciato sulla pagina Facebook, riaprirà il Coni Veja. Il nome del locale gestito dalla famiglia Tallone per 46 anni, aggiunge solo un altro cognome importante per la storia dei locali nel centro storico: quello di Bonfante.

La famiglia Bonfante gestisce un altro storico locale a poche decine di metri di distanza. Per Paolo Tallone, che ha deciso di cedere l'attività e di andare a gestire il bar ristorante del santuario di Castelmagno, la soddisfazione per questa gestione che rimarrà cuneese. E ancor più per il mantenimento del nome.

"È iniziato il countdown ufficiale: tra 10 giorni apriremo le porte di Coni Veja - Bonfante e non vediamo l'ora di farvi scoprire tutto quello a cui abbiamo pensato per voi! Prima cosa da fare, naturalmente, segnare la data sul calendario: 5 agosto", scrivono.

Dieci giorni, e riaprirà uno dei locali più amati della zona storica della città.