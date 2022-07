Pianfei, un automobilista denuncia: "Quell'autovelox piazzato solo per fare cassa"

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

la settimana scorsa, come ormai di consuetudine, sul rettilineo che collega Pianfei a Chiusa di Pesio, è stato piazzato un autovelox.

Non sono contrario agli autovelox, quando sono utilizzati per evitare che gli automobilisti infrangano i limiti di velocità, ma non, come in questo caso, per fare cassa.

Come si vede dalla foto, l'autovettura dei vigili, durante il posizionamento dell’autovelox, non è in vista, bensì occultata per far sì che l’automobilista non la possa vedere.

Per di più l’autovelox è posizionato solo per chi arriva da Chiusa di Pesio, in modo che non sia visibile dalla direzione opposta.

Ritengo che la vera prevenzione dovrebbe essere fatta in modo diverso. Ad esempio il posizionamento dell'auto dei vigili dovrebbe essere visibile, ma anche con un cartello di avviso ulteriore, oltre quello attualmente posizionato insieme con la dicitura della località.