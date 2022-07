A Parco Parri continuano a i lavori. L'attacco di Boselli: "Non era pronto. Inaugurato per fini elettorali"

Il parco Parri continua ad essere al centro delle polemiche cittadine. Inaugurato lo scorso 28 maggio, ha creato non pochi grattacapi all'amministrazione uscente. E continua a darne, essendo diventato motivi di attacco da parte dell'ex candidato sindaco e ora consigliere comunale del gruppo Indipendenti Giancarlo Boselli.

C'è stato l'incidente legato ad un'opera d'arte caduta addosso ad un bambino che ci era salito sopra, c'è stato un allagamento nell'area del laghetto, a seguito di un violento acquazzone, che non ha permesso lo scolo delle acque in accesso nella bealera attigua.

Ma il collaudo dei lavori c'è stato oppure no? Questa la domanda di Boselli, tema di un'interpellanza presentata ieri sera. Quello tecnico-amministrativo sarà fatto entro i 90 giorni dalla fine dei lavori.

L'inaugurazione si è potuta fare, nonostante i lavori non fossero finiti, perché è stato redatto un documento che certificava la regolarità dello stato di avanzamento dei lavori stessi, a quella data. Imbarazzante: così è stata definita la risposta di Demichelis da Boselli. Che sul tema non molla, avendo chiesto di ricevere tutta la documentazione tecnica e progettuale del parco. "E' stata un'inaugirazione a fini elettorali, fatta in fretta e furia, come si è visto nei giorni successivi", ha insistito il consigliere.

Intanto, da qualche giorno le vasche attigue al chiosco del parco sono state svuotate. Si sta procedendo con operazioni di pulizia e di impermeabilizzazione del fondo. Nelle prossime settimane verranno reallzzati due ulteriori pozzetti di scolo e si procederà con la regolazione dei flussi di ingresso e uscita dell'acqua dal laghetto artificiale.