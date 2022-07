“Cosa si fa di bello?”: terzo appuntamento a Cuneo con la rassegna “Cinema sotto le stelle”

Venerdì 29 luglio, presso il parco “La Pinetina”, è la volta del terzo film della rassegna “Cinema sotto le stelle”: l’appuntamento è alle ore 21.30, l’ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

“In viaggio verso un sogno” vede l’esordio alla regia di Tyler Nilson e Michael Schwartz che avevano conosciuto anni prima Zack Gottsagen ed il suo grande desiderio di diventare attore cinematografico e costruiscono per lui questo film in cui Zack interpreta un giovane ragazzo, con la sindrome di Down, che scappa dalla casa di cura dove vive per inseguire il sogno di allenarsi con il suo eroe e diventare un wrestler professionista. Per un caso fortuito del destino Tyler, un burbero fuorilegge in fuga, diventa coach e amico di Zack. I due formeranno un improbabile e irresistibile duo, riuscendo persino a convincere Eleanor, amorevole ma determinata custode di Zack, a unirsi al loro viaggio verso la Florida.

La rassegna è parte del progetto “Cosa si fa di bello?” che comprende varie altre attività tese a rafforzare la capacità di socializzare, l’autonomia e l’autostima di persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo ed a sostenere le loro famiglie.

Il progetto è organizzato e realizzato da MenteInPace in collaborazione con Centro Diurno del S. S. Mentale ASL CN1, Comune di Cuneo, Casa del Quartiere Donatello, Comitati di Quartiere Donatello e Gramsci, Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, LaBOA Donatello e Gramsci, US Acli, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.