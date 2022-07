Cossano Belbo, partiti i lavori per il nuovo tunnel del rio Santa Maria

Foto particolare dei lavori iniziati con in fondo il tunnel già ricostruito nel 2019

Appena conclusi i festeggiamenti patronali a Cossano Belbo con una grande partecipazione di pubblico, mercoledì 20 luglio sono partiti i lavori per la ricostruzione del nuovo tunnel che consente al rio Santa Maria di sfociare nel torrente Belbo.

I lavori finanziati dal Ministero dell'Interno per 900.000 euro, sono stati appaltati alla ditta Boggeri Spa di Arquata Scrivia. La nuova condotta consentirà di triplicare la portata del vecchio tunnel ritenutosi insufficiente nell'agosto 2013, quando una bomba d'acqua creò seri problemi e danni a molte strutture pubbliche e private.

Secondo la cronologia concordata con la ditta appaltatrice, i lavori si dovrebbero concludere nell'autunno, tempo e inconvenienti vari permettendo.

Nel frattempo l'amministrazione comunale di Cossano Belbo ha inoltrato una domanda alla Regione Piemonte per un nuovo finanziamento al fine di completare l'opera nel punto di captazione del rio, cosi da rendere sicura tutta l'area.

Al completamento dell'opera il rio S. Maria attraverserà il concentrico di Cossano in totale sicurezza, una certezza per tutti i cittadini e per coloro che transitano nel nostro piccolo paese di Langa.