Dopo i danni, la Granda conta i millimetri di pioggia caduti in 24 ore: a Fossano quasi 60

La 'maglia rosa' dei millimetri di pioggia caduti nelle ultime 24 ore in provincia Granda, secondo i dati dei Arpa Piemonte, va a Fossano: sono 59,6 secondo la locale stazione.



Millimetri la cui caduta - soprattutto nella città degli Acaja ma anche a Trinità e Bene Vagienna - ha necessitato dell'interventi dei vigili del fuoco provinciali per tetti scoperchiati, caduta rami e qualche prosciugamento: a Bene Vagienna si sono registrati alberi caduti su diverse strade provinciali e un paio di capannoni scoperchiati, mentre a Trinità è saltata la luce in parte del paese e sono stati danneggiati i tetti di diverse abitazioni. Interruzione della corrente elettrica anche a Sant'Albano Stura, con l'ulteriore caduta di alberi. A Fossano particolarmente colpita via San Giovanni Bosco, dove la zona di fronte all'ingresso del carcere si è allagata.



A far registrare il secondo dato più impressionante è la stazione di Somano (toccata allo stesso modo dalla caduta di rami e alberi), con 42,7 mm. Farigliano, 35,8 mm, è stato particolarmente colpito: acqua e vento hanno causato danni a diverse abitazioni private, mentre la grandine ha colpito le coltivazioni. A fare le spese maggiori la struttura della casa di riposo, il cui tetto è stato divelto. Il nubrifragio ha colpito anche il cimitero e la sala della Pro loco, che ha subito danni al soffitto ed è stata allagata. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in località Garbiana dove una pianta era caduta sui fili elettrici.



Saluzzo ha registrato 29,2 mm, Castelletto Uzzone 23,2 mm e Savigliano 11,6 mm. Bra e Alba 0,4 mm.