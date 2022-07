"Frammenti di Passato": un successo le visite animate al Castello di Casotto

Hanno riscosso un grande interesse da parte del pubblico le visite animate al Castello Reale di Casotto, organizzate lo scorso fine settimana, in occasione di "Aqua", la festa che Garessio ha dedicato all'acqua.

Mentre nel comune sono stato organizzati convegni, visite guidate a Villa Lepetit, al borgo, con street food, musica, mercatino e un "centro benessere open air" con le studentesse del CFP Cebano Monregalese, al Castello di Casotto si è svolta una "rievocazione storica".

Noti personaggi, protagonisti dell'iniziativa "Frammenti di passato", hanno accompagnato e animato la visita alla residenza sabauda.

"Ringraziamo la Regione Piemonte ed alla Pro loco Garessio per aver animato questa domenica al Castello di Casotto." - commenta l'assessore Pierandrea Camelia a nome dell'amminsitrazione comunale - "I prossimi appuntamenti in programma con "Frammenti di passato" sarà il 13 agosto al borgo medievale e domenica 28 agosto al castello per la seconda giornata delle visite animate."