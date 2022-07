"M. Olivero. I paesaggi dell’anima": all'Espaci Occitan di Dronero una mostra fotografica dedicata al pittore accegliese

Un'importante inaugurazione avverrà venerdì 29 luglio, alle ore 18, a Dronero.

A novant’anni dalla morte del pittore Matteo Olivero, avvenuta tragicamente a Saluzzo il 28 aprile 1932, l’Espaci Occitan ospiterà presso i propri locali la mostra fotografica "M. Olivero. I paesaggi dell’anima" a lui dedicata.

Realizzata dal Comune di Paesana in collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, la Città di Saluzzo e la Pinacoteca Matteo Olivero, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, l’esposizione testimonia, e in parte riscopre, l’attività del pittore accegliese in valle Po nel contesto dell’intensa produzione da lui realizzata.

Matteo Olivero, nato a Pratorotondo di Acceglio nel 1879, nel 1896 frequentò a Torino l'Accademia Albertina. Nel 1902 tornò nel piccolo paese dell'Alta Valle Maira per concentrarsi sull'opera che esporrà quello stesso anno alla prima Quadriennale d'Arte di Torino, "Ultime capanne". Grazie all’amicizia con Luigi Burgo, fondatore delle cartiere, Olivero inizia a trascorrere lunghi periodi a Paesana (anni tra 1923 ed il 1926), realizzando le vedute della valle Po intorno alla centrale. Sarà proprio l’opera "Il Po a Calcinere" l’ultimo dipinto ritrovato sul cavalletto nello studio dell’artista.

"Qui all'Espaci Occitan la mostra illustrerà le ambientazioni e i dipinti di Matteo Olivero in valle Po, prima tappa di un progetto che vorrebbe ricostruire per intero quei Percorsi Oliveriani che si profilano come una rete di interesse culturale e ambientale, rendendo possibile recarsi ad osservare, dal punto esatto in cui Olivero si era collocato per studiare en plein air, i più bei paesaggi delle valli Po, Varaita, Maira e Grana fino a Saluzzo e Cuneo."

All’inaugurazione, venerdì interverranno Antonio Musiari, docente di Storia dell’arte antica presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e autore di diversi libri sull’opera di Matteo Olivero tra cui “I paesaggi dell’anima. Percorsi oliveriani in Valle Po” (che verrà presentato in quest’occasione) e del secondo volume della raccolta “Matteo Olivero. Un pittore nel suo contesto”, patrocinato anche da Espaci Occitan e di prossima pubblicazione. Interverranno poi il sindaco di Paesana Emanuele Vaudano con i consiglieri Sergio Beccio e Marisa Argento, il vicesindaco di Acceglio Luca Siri, il presidente della Fondazione Acceglio Agostino Forte con Emanuela Prekalori, direttrice artistica delle iniziative della Fondazione Acceglio dedicate a Olivero.

Interamente tradotta anche in occitano, la mostra fotografica "M. Olivero. I paesaggi dell’anima" resterà visitabile gratuitamente fino al 24 settembre, il giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre il sabato dalle 10 alle 12.

L’ingresso all’inaugurazione e la visita della mostra sono liberi e gratuiti. Per informazioni tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org.