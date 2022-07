Prende vita il progetto “In Vallis Casolarum”

Il Covid-19 ha rallentato ma non eliminata la volontà di fare e diffondere cultura. La morsa pandemica è sembrata affievolirsi in tempo per festeggiare un anniversario davvero molto sentito dall’Associazione Amici di Valcasotto che, forte della consulenza scientifica del Fondo Storico “Alberto Fiore”, da tempo lavora su una serie di eventi capaci di celebrare al meglio gli 850 anni da quella che viene indicata come data di fondazione della Certosa di Casotto.

Un biennio di appuntamenti svelato proprio in occasione della Camminata enogastronomica nel “desertum” di Valcasotto, percorso nato dall’intento di ridare la giusta importanza agli oltre 6 secoli di presenza certosina in questa antica Valle.

"Una presenza che ha segnato in maniera indelebile il territorio, la sua cultura e anche la tradizione gastronomica - ha approfondito il presidente del Fondo Storico Sebastiano Carrara -. Il progetto “In Vallis Casolarum” si prefigge di studiare e valorizzare questo importante periodo storico, anche attraverso un censimento dei beni presenti nella zona. Il clou verrà raggiunto nel 2023, data in cui ricorreranno gli 850 anni dalla fondazione della Certosa di Pesio, per cui la Provincia ha costituito un Comitato promotore delle celebrazioni".

Verrà tracciata la sentieristica che ha segnato in maniera inequivocabile il paesaggio agrario di queste montagne.

"La prossima tappa di questo “tour” si svolgerà nel mese di ottobre, in occasione della ricorrenza liturgica di San Brunone, fondatore dell'Ordine certosino - le parole del presidente dell’Associazione Alessandro Briatore -. Il nostro intento è anche quello di raccogliere le preziose tradizioni orali e rurali presenti nel nostro borgo, prima che il cambio generazionale ne cancelli definitivamente le tracce. Sono in fase di rilascio il sito internet così come la pagina Facebook, che presto verranno arricchite con immagini, testimonianze storiche e la calendarizzazione degli appuntamenti. Già presentato il logo ufficiale".