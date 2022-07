Villanova Mondovì, il Comune a sostegno delle famiglie con l'abbattimento delle rette del nido

"Un sentito ringraziamento, poi, allo 𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯𝗼𝗰𝗰𝗵𝗶𝗼, che in questi due anni si è dimostrato un interlocutore straordinariamente serio e con cui c'è stato sempre un ottimo dialogo, agli uffici comunali e alla funzionaria 𝗘𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗠𝗲𝗿𝗹𝗮𝘁𝘁𝗶 che come sempre hanno dato concretezza alle nostre richieste." - concludono dall'amministrazione - "In tal senso, come Comune, abbiamo anche aderito al bando regionale per il prolungamento dell’orario, consapevoli dell’importanza che questo servizio rappresenterebbe per tutte le famiglie".

Intanto, per la prossima estate, l'auspicio è quello di poter partire anche con gli interventi di ampliamento e adeguamento dell'edificio.