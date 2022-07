Molestie all’ex collega albese e ai suoi familiari: chiesto rinvio a giudizio per una 40enne

Atti persecutori e molestie nei confronti di un ex collega di lavoro e dei suoi familiari. Sono le accuse contenute nella richiesta di rinvio a giudizio che il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Asti Davide Greco ha formulato a carico di una 40enne monregalese (l’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 9 novembre di fronte al Gup Federico Belli), indagata per una serie di condotte che la donna avrebbe messo in atto a partire dal maggio 2020, successivamente all'interruzione del suo rapporto professionale con l’azienda di Alba presso la quale l’uomo lavora tuttora.



Diversi i fatti contestati dagli inquirenti: Sms molesti, tentativi di videochiamare l’uomo sulla sua utenza aziendale, messaggi vocali nei quali gli manifestava la sua mancanza. La 40enne sarebbe arrivata a contattare anche il padre dell’ex collega, inviando pure a lui messaggi molesti.



In un’occasione era poi arrivata a suonare al campanello dell’abitazione dei genitori dell’uomo alle 5 del mattino, chiedendo informazioni sul bed and brakfast da loro gestito. In un’altra si era presentata alla guardiola della sua ex azienda chiedendo di poter incontrare l'ex collega. Ancora nel settembre 2021 avrebbe contattato il padre dell’uomo, chiedendo dove fosse il figlio e nuovamente reclamando informazioni sulla struttura ricettiva.



Una serie di atteggiamenti tali da indurre nell’ex collega di lavoro uno stato di perdurante ansia e timore per la propria incolumità. La donna è difesa dall’avvocato Paolo Adriano del foro di Cuneo. Le parti offese sono rappresentate dall’avvocato albese Roberto Ponzio.