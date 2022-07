Black Friday: l’evento dello shopping dell’anno

Oggigiorno, è davvero impossibile non aver sentito parlare del Black Friday. Si tratta del periodo di shopping più atteso dell’anno che anticipa il momento dei saldi invernali e dei regali di Natale. Negli ultimi anni, il Black Friday ha registrato un vero e proprio boom coinvolgendo milioni di acquirenti in tutto il mondo. Ma cosa ci dobbiamo aspettare dal Black Friday 2022? Scopriamo nelle prossime righe alcune importanti informazioni su questo evento che è atteso da migliaia di persone con ansia.

Cosa è il Black Friday?

Il Black Friday è l’evento di shopping più famoso al mondo. Inizialmente, interessava solamente un venerdì di fine novembre in cui la maggior parte dei negozi online applicava degli sconti importanti per attirare un numero sempre maggiore di clienti.

Successivamente, con gli anni, il Black Friday è spesso diventato Black Week, aumentando la sua durata ad una settimana e anche oltre. Ovviamente, l’intento è quello di aumentare il numero di giorni in cui i consumatori possono acquistare oggetti a loro utili e, alcune volte, anche inutili.

Sempre più spesso, il Black Friday viene anche utilizzato come momento per acquistare regali di Natale. Infatti, i consumatori vogliono sfruttare gli sconti a loro disposizione per togliersi il pensiero dei regali a parenti, amici e partner. Insomma, il Black Friday potrebbe rivelarsi davvero utile non limitarsi ad essere solamenta la fiera del consumismo.

Si risparmia davvero con il Black Friday?

Si tratta sicuramente di una bella domanda. Sempre più spesso ci si chiede se gli sconti applicati durante i saldi oppure durante il Black Friday siano effettivamente convenienti oppure non siano altro che uno specchietto per le allodole. Dobbiamo ammettere che, in gran parte dei casi, gli sconti applicati dai grandi ecommerce durante il periodo del Black Friday sono veramente ottimi.

Infatti, non è raro trovare riduzioni di prezzo anche oltre al 40%, soprattutto su prodotti tecnologici e di abbigliamento. Quindi, nel caso tu abbia intenzione di risparmiare delle importanti quantità di denaro sui tuoi prossimi acquisti e sui regali di Natale, potrebbe valere la pena attendere fino all’ultima settimana di novembre per fare scorta di prodotti e toglierti il pensiero.

Siamo certi che visitando siti web oppure le app di player come Amazon, Mediaworld, Ebay e tantissimi altri troverai offerte appetibili e attive solamente in quel breve periodo di tempo. Quindi, il nostro consiglio è quello di attendere la fine di novembre per aprire il tuo portafoglio e procedere a degli acquisti che in altre circostanze probabilmente non avresti mai fatto.

Categorie di prodotti più interessanti

Ma il Black Friday si applica proprio a tutto? Adesso, sì. Se prima gli sconti erano applicati solamente ad alcune categorie di prodotti, oggigiorno, tutti gli ecommerce e anche i negozi fisici adottano questa strategia di marketing per attirare un numero sempre maggiore di clienti a spendere denaro.

Infatti, categorie come abbigliamento, tecnologia, arredamento, beauty e tante altre abbracciano l’iniziativa di Black Friday con l’intenzione di aumentare il loro fatturato in quel breve periodo di tempo.

Tuttavia, accade davvero così? L’applicazione di forti sconti al proprio catalogo prodotti potrebbe implicare anche la vendita in perdita di alcuni prodotti. Pertanto, gli sconti e i saldi non sono mai l’unica strategia di marketing che può essere applicata dai negozi online oppure da quelli fisici.

In ogni caso, si tratta per loro di un ottimo modo per acquisire nuovi clienti e poterli ricontattare in futuro per continuare ad essere la loro scelta preferita per i prossimi acquisti.