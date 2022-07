Conosciamo Team Élite Hairstylist & Barbershop

Team Élite Hairstylist & Barbershop è il nuovo salone donna, uomo e bambino aperto da Loredana e Alex il 6 luglio a Cuneo in via Antonio Stoppani 3.

Alex “… mia moglie ed io all’inizio del 2022 abbiamo deciso di aprire a Cuneo il nostro salone, un’attività basata sulla vera conduzione familiare, dove la nostra attenzione è focalizzata sulla cura e sulla soddisfazione del cliente. Siamo aperti dal martedì al sabato con orario continuato 09:00 - 19:00. Abbiamo cercato a lungo una posizione che fosse comoda per i nostri clienti e via Antonio Stoppani ci permette di essere a poche decine di metri da Piazza Europa, dove si trova facilmente parcheggio”.

Alex si occupa del taglio uomo e del relativo servizio barbershop mentre la moglie Loredana si dedica alla donna offrendo trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli.

Loredana “… oltre alla nuova attività da imprenditrice, devo dedicarmi anche alla famiglia: abbiamo due splendidi figli di 4 e 7 anni. Sicuramente abbinare queste due attività non è semplice ma in questo momento sono molto contenta della scelta che abbiamo fatto. In queste prime settimane abbiamo acquisito tanti nuovi clienti che ci hanno fatto i complimenti per il nostro negozio e per la cura e l’attenzione dedicata nei loro confronti. I clienti hanno la possibilità di provare i nostri trattamenti innovativi e personalizzati, dove ogni persona riceve una vera e propria consulenza relativa all’impiego dei prodotti che trattiamo e del risultato che potranno ottenere”.

In questo periodo Team Élite Hairstylist & Barbershop nelle giornate del martedì e del mercoledì, viene applicato uno sconto del 10% su tutti i trattamenti uomo, donna e bambino.

A questa prima promozione, si affianca un abbonamento per il servizio di piega dove ogni 4 servizi acquistati, il quinto è in omaggio.

Team Élite Hairstylist & Barbershop si trova a Cuneo, in via Antonio Stoppani 3.

Orario continuato dalle 9:00 alle 19:00 dal martedì al sabato.

Prenotazione donna: chiamare Loredana 329-0786584

Prenotazione uomo: chiamare Alex 388-4437812





Facebook https://www.facebook.com/teamelitehairstylist/

Instagram https://www.instagram.com/teamelitehairstylist/