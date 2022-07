Difficoltà di approvvigionamento materiali

È il problema del momento. Relativo a qualsiasi settore merceologico, sebbene se ne parli ancora poco (anche a detta degli addetti ai lavori) è una situazione senza precedenti.

Ci si riferisce alla carenza di materie prime, al conseguente rincaro dei prezzi e all’allungamento dei tempi di consegna.

Per dare un’idea della spirale innescata, si riportano i dati dell’indagine condotta dalla CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa), su un campione di circa mille tra micro e piccole imprese: più della metà subirà una contrazione della redditività, un’impresa su sei teme rallentamenti dell’attività e un buon 20% considera a priori un calo di ordini e fatturato

Il problema dell’approvvigionamento delle materie prime è scoppiato all’improvviso e ha colto tutti impreparati, dopo un anno complicato passato tra lockdown e limitazioni, nessuno si sarebbe aspettato una ripartenza del genere con tutte queste problematiche.

Oltre alla difficoltà nel reperimento, ci si trova ad affrontare anche gli aumenti, quasi quotidiani, delle materie prime (ai metalli il primato dei rialzi, in ordine i laminati, l’acciaio inox, il rame e l’alluminio).

Aumenti di listini repentini, senza preavvisi e su ordini già formalizzati portano ad una situazione mai vista, senza considerare che parte degli aumenti viene assorbita dalle aziende e non riversata sui clienti.

È una situazione davvero complessa con cui ci si scontra quotidianamente. Il mercato è in fermento: superbonus al 110%, ristrutturazioni con detrazione al 50%, riqualificazioni energetiche da 50/65% di recupero credito hanno portato e stanno portando la domanda di prodotto a chiedere una risposta di consegna molto più celere e l’attesa per le forniture inizia a dilatarsi a causa proprio del ritardo nel rinvenire materia prima.

In tutta questa confusione, dettata dalla grande mole di richiesta (domanda) e non corrisposta dalle offerte celeri e puntuali sul prezzo (offerta), l’opinione pubblica non ha ancora percepito la situazione con cui ci si sta confrontando ormai da mesi, anche a causa dei media che non divulgano a sufficienza questa condizione della quale nessuno conosce quanto possa protrarsi.

Alpiclima detiene in prima persona Agenzia e Servizio Tecnico Autorizzato di alcuni dei più rinomati marchi del settore Termoidraulico (Riello, Froling, Toshiba, BWT), disponendo anche di magazzino ricambi dei marchi sopracitati e stock di materiale di “prima necessita” per quanto concerne il settore di riferimento.

