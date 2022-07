In Confindustria si parla di energia, tra preoccupazione e futuro

Più che un tema, è il tema di questi mesi e con tutta probabilità lo sarà anche dei prossimi. L’energia è una dei nodi più intricati di questo particolare e delicato momento storico in cui la certezza di poter contare su forniture anche nel breve periodo è tutt’altro che scontata e sul prezzo della commodity si riflettono le ripercussioni del conflitto in Ucraina e le grandi manovre in atto per accaparrarsi ingenti quantità di materia prima.



Una congiuntura caratterizzata da grande incertezza di cui si parlerà nel corso di “Energia: gli scenari dell’autunno”, il webinar organizzato da Confindustria Cuneo per mercoledì 27 luglio alle 16 durante il quale si approfondiranno le prospettive dei mercati energetici e della sicurezza degli approvvigionamenti, alla luce del conflitto russo-ucraino e delle strategie dell’Unione Europea sul tema.



Tra gli intenti del webinar, gratuito e rivolto alle aziende associate, c’è quello di andare al di là dell’analisi statica della situazione, focalizzando invece l’attenzione sulle azioni di Confindustria per tutelare gli interessi delle imprese in questo complicato contesto. L’apertura dei lavori sarà affidata a Roberto Meo Colombo, Presidente Consorzio Granda Energia, sodalizio creato oltre 20 anni fa allo scopo di aggregare le imprese per consentire loro di approvvigionarsi sul libero mercato dell’energia elettrica alle migliori condizioni economiche in relazione all’evoluzione storica del mercato.



A Massimo Beccarello, direttore Energia e Ambiente Confindustria Energia e Ambiente Confindustria spetterà il compito di delineare con precisione “Gli scenari energetici e le azioni del sistema” per presentare le proposte di Confindustria nazionale, già portate all’attenzione del Governo, per provare a gestire nel miglior modo possibile questa crisi. Assolutamente interessante, inoltre, sarà conoscere in maniera approfondita il punto di vista dei fornitori che, nel caso specifico, sarà riassunto dalle parole di PierPaolo Carini, Amministratore Delegato Egea S.p.A.



«Una forte incertezza caratterizza i mercati», spiega Andrea Corniolo, responsabile Servizio Sicurezza Ambiente ed Energia Confindustria Cuneo cui spetterà il compito di coordinare i lavori, «ed è alimentata anche dalla preoccupazione per la stagione invernale, per la quale sarà necessario un maggior approvvigionamento di gas che al momento non è possibile dire se sarà possibile assicurare né a che prezzo. In questo momento i prezzi delle commodities energetiche hanno costi elevatissimi, sia per la componente gas che per l’energia elettrica. Con il nostro webinar cercheremo di fare il punto della situazione, coinvolgendo il massimo esperto all’Interno di Confindustria nazionale sul tema ma anche i fornitori, che in questa crisi sono chiamati a giocare un ruolo complicato».



Per iscriversi: confindustriacuneo.it/calendario.