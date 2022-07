All'Open Baladin Cuneo torna "r-Estate al Foro": quattro giorni di musica in piazza

Dopo i 4 concerti di luglio la musica live non si ferma in piazza Foro Boario: torna infatti la tradizionale manifestazione musicale agostana dedicata a chi resta in città.

Il Festival prevede quattro grandi concerti, tutti ad accesso gratuito; chi vorrà potrà cenare ai tavoli Baladin, allestiti per l'occasione proprio sotto al palco (prenotazione obbligatoria).

Il programma:

Lunedi 1: Bengala fire

Martedì 2: Madamé

Mercoledì 3: Ottobre rosso

Giovedì 4: Dubfiels feat Forelock

In apertura di tutte e quattro le serate i set di Dj Reghe che “accompagnerà” la cena.

Elio Parola, titolare Open Baladin Cuneo: “Dopo i 4 concerti proposti nei giovedì di luglio, anche quest'anno riproponiamo il classico appuntamento di inizio agosto, la musica da sempre accompagna Baladin e ci teniamo ad offrire una proposta più ampia possibile. Anche quest'anno rispetteremo la tradizione delle date 1-4 agosto che da sempre “ospitano” questa manifestazione. Aspettiamo tutti coloro che trascorreranno questi giorni in città.”

Info e prenotazioni: 0171 489199