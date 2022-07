Cinema all’aperto, musica occitana e tutti gli eventi del weekend a Pian Munè di Paesana

Pian Munè di Paesana, la stazione della Valle Po, si conferma la meta preferita per una gita fuori porta con la quale fuggire dall’opprimente calura di questi giorni. Ecco i tanti appuntamenti del prossimo weekend.

Sabato 30 luglio

Cinema all’aperto nell’area verde del Rifugio Pian Munè a quota 1535 metri.

Mettette insieme la montagna, il cielo stellato, le luci della pianura e un film d’animazione indimenticabile per vivere una serata indelebile dell’estate 2022. In collaborazione con Cinedehors arriva il maxi schermo nel prato del rifugio per godere insieme SING e le sue musiche. Un film da non perdere per chi ancora non l’ha visto e da rivedere all’infinito per chi già lo conosce, adatto a tutte le fasce d’età, dai più piccoli agli adulti!

L’appuntamento è alle 19.30 per la cena o direttamente alle 21 per il film.

Le formule tra cui scegliere sono queste:

Cena + film adulti: 35 euro

Cena + film ragazzi Under 15: 20 euro

Film gratuito per i bimbi fino ai 3 anni

Film + consumazione adulti: 16 euro

Film + consumazione ragazzi: 10 euro

E se potete o volete portare con voi la tenda per fermarvi a dormire in quota, il posto tenda è gratuito!

Tutte le info e le prenotazioni al numero 328 6925406 oppure via mail all’indirizzo info@pianmune.it.

Lo staff di Pian Munè vi aspetta per le cene a tema al Rifugio in quota con una “Serata risotto” per godere del fresco serale in montagna con le proposte culinarie estive.

Menù Cena a 20 euro

Entree di Antipasti

Risotto

Possibilità di menù bimbi a 10 euro.

Ultima salita in seggiovia entro le 17.00.

Domenica 31

Ritorna al Rifugio a Valle il gruppo musicale La Valada per accompagnare a ritmo di musica occitana il pomeriggio a Pian Munè! Quale modo migliore di passare una domenica di convivialità, gustando i piatti tipici degli chef della stazione?

Dalle ore 14 nell’area verde.

Favole nel Bosco alle 14. Laboratorio Didattico per Bambini per un pomeriggio di racconti nel bosco della Trebulina. In collaborazione con Chiara della Libreria Mondadori di Saluzzo all'ombra dei grandi abeti e dei dolci canti degli uccellini.

Rivolgetevi al Banco Accoglienza per il timbro sul Manuale del Giovane Esploratore!

Al Rifugio in quota Aperitivo in Musica con DJ Giulia Frencia, per un pomeriggio di musica e festa sulla terrazza panoramica.

Seggiovia aperta dalle 9 alle 17.

Apericena con merenda sinoira a 12 euro.