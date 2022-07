Erano più di 900 i fans de Le Vibrazioni all'Anima Festival di Limone Piemonte

Grande successo per la tappa limonese di Anima Festival, che ha ospitato domenica 24 luglio il concerto de Le Vibrazioni, sold out in pochi giorni. Un pubblico di oltre novecento persone ha assistito nel Piazzale Boccaccio allo spettacolo del gruppo guidato da Francesco Sarcina, che si è esibito dal vivo presentando alternando i brani del nuovo album “Vi” alle canzoni di maggiore successo.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è stato realizzato grazie al sostegno delle Fondazioni Crt e Crc e di sponsor locali.

“Siamo soddisfatti dell’ottima riuscita dell’evento, che conferma la fattiva collaborazione che si è creata con il Comune di Limone Piemonte rafforzandosi nel tempo - hanno commentato i fratelli Chiarlo, direttori artistici della rassegna musicale -. Dopo tre anni consecutivi, possiamo affermare che Limone rappresenta ormai un appuntamento fisso all’interno del calendario di Anima Festival”.

“Come Amministrazione, abbiamo confermato gli impegni presi nel 2020 quando, accettando la proposta dei fratelli Chiarlo, abbiamo ospitato il concerto di Irene Grandi ripromettendoci di renderlo il primo tassello di una lunga e proficua collaborazione con l’Anima Festival – ha dichiarato il sindaco di Limone Massimo Riberi -. Il successo di questo concerto rappresenta per Limone anche un segnale di ripartenza, dopo due anni di restrizioni legate al Covid e di lavori di ricostruzione dei danni legati all’alluvione dell’ottobre 2020. Un segnale di impegno per ampliare e migliorare la nostra offerta turistica, di cui la proposta musicale è uno dei filoni principali. Il prossimo banco di prova ci vedrà impegnati nel coordinamento logistico della 42esima edizione del Concerto di Ferragosto dell’Orchestra Bruni, che accoglieremo a Quota 1400, nel prato davanti alla baita Capanna Niculin, sulle piste della Riserva Bianca”.