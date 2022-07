Mirabilia Festival 2022: 3 settembre 2022, 'Moby Dick' in piazza Galimberti a Cuneo

Moby Dick, uno spettacolo in cui il celebre incipit è un invito al teatro:

“facciamo che oggi sono Ishmael e vi racconto una storia, facciamo che un sogno di umanità torni a rivivere, facciamo che quest’illusione domani diventi realtà” …

La compagnia il Teatro dei Venti all’interno dello spettacolo Moby Dick sviluppa un progetto speciale: un percorso laboratoriale di 4 giorni per i bambini dai 7 agli 11 anni e per gli over 65 fino alla messa in scena finale per le strade di Cuneo, la sera del 3 settembre.

Una reale occasione di incontro e crescita nel nuovo concetto di cultura partecipata!

Moby Dick, lo spettacolo Premio UBU 2019, lo spettacolo che ha aperto l’inaugurazione a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022

Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival con il prezioso supporto della Compagnia Il Melarancio di Cuneo apre la CALL:

- Hai un figlio/a dai 7 agli 11 anni? QUESTA CHIAMATA è PER LUI / LEI! Questo è il link PER SCARICARE il modulo di iscrizione.

https://bit.ly/3omtauT

- Hai più di 65 anni e voglia di cimentarti in una nuova stimolante esperienza? QUESTA CHIAMATA è PER TE! Questo è il link PER SCARICARE il modulo di iscrizione.

Partecipa all’evento più spettacolare dell’estate Cuneese

Entra IN SCENA ANCHE TU CON LA MAESTOSA BALENA MOBY DICK!

DAL 30 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE, SCOPRI LA MAGIA DEL TEATRO, VIVI IL TEATRO!

Info e prenotazione:

territorio@melarancio.com oppure Paola 389 0975767 (Compagnia il Melarancio)

I posti sono limitati; la partecipazione è libera e gratuita ma è richiesta serietà partecipativa al percorso laboratoriale per prender parte al grande spettacolo del 3 settembre in Piazza Galimberti.

Informazioni e programma di Mirabilia Festival

Scarica l’app “ Standapp ” di Mirabilia Festival , disponibile sia per IOS sia per Android , per avere sempre a portata di mano il programma completo: https://bit.ly/3Oml4wY