Montaldo Roero, torna l'evento più amato dai bimbi: "Bosco Fatato"

Dopo due anni di assenza, ritorna “Bosco Fatato”, l'evento molto amato da grandi e bambini, in un vecchio castagneto di Montaldo Roero.

Nelle serate di sabato 6 e domenica 7 agosto, a partire dalle ore 20.30, l'Associazione Fate Gli Gnomi invita grandi e piccini alla scoperta di figuranti, animazioni, spettacoli e musica.

Montaldo Roero è lieto di far conoscere i luoghi in cui la natura è ancora incontaminata e i grandi castagni allargano i loro rami in un'accoglienza che invita allo stupore e al rispetto per quanto di bello sa offrire la nostra terra.

Spettacoli, musica e animazione con la compagnia delle Rocche, della compagnia dei Germogli e i musicanti d’Alba. Per chi volesse cenare nel bosco, la Pro Loco locale sarà presente con un punto ristoro.

Dichiarano i volontari dell’Associazione: “L'evento Bosco Fatato è una festa che richiede ogni anno molto lavoro di squadra e di collaborazione, anche con gli abitanti del paese e l'Associazione ringrazia di cuore tutti coloro che daranno una mano per la buona riuscita delle due serate. Grazie anche al CSV per il suo supporto che rende possibile l'evento.”

Il parcheggio consigliato, molto ampio, è quello davanti al cimitero. Il tratto di strada sterrata che porta al castagneto è lungo circa 300 metri e abbastanza agevole, ma sarà poco illuminato e l'uso di una torcia elettrica è vivamente consigliato. Le famiglie con un passeggino possono accedere. Ingresso a offerta libera.

Per informazioni: 3779126516