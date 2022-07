Paesana, per Borgate dal Vivo arriva lo scrittore-alpinista Hervé Barmasse

Borgate dal Vivo rinnova la collaborazione con il festival Occit’Amo, in un’ideale unione tra i borghi della montagna cuneese e quelli del torinese, saldamente uniti dall’idea che i territori lontani dalle città abbiano diritto a una proposta culturale di qualità, arricchita dalla meraviglia dell’incontro con la natura e i paesaggi montani. Sabato 6 agosto sarà il regista e alpinista Hervé Barmasse, nato e cresciuto ai piedi del Cervino e già in passato ospite del festival, a rinnovare questa amicizia a Paesana, con il suo progetto più recente, la conferenza “Oltre l’orizzonte”.

L'appuntamento è per sabato 6 agosto alle ore 21.30 nel Cortile Fonti Acqua Eva - via Roma 61.

Il biglietto d'ingresso costa 10 euro.

Prevendite al link www.vivaticket.com/it/ticket/oltre-l-orizzonte-herve-barmasse/185330

Hervé Barmasse è un alpinista, scrittore e regista di film di montagna. Guida alpina del Cervino da quattro generazioni, il suo nome è legato a importanti ascensioni realizzate in tutto il mondo, dalle Alpi alla Patagonia, dalla Cina al Pakistan. Sulla sua montagna di casa, il Cervino, Hervé ha lasciato in modo incisivo la sua traccia fino a diventare l’alpinista che, tra vie nuove, prime invernali e prime solitarie, ha compiuto più exploit. Nel 2017 si è reso protagonista di un’ascensione esemplare in Himalaya salendo in stile alpino la Parete Sud dello Shisha Pangma, arrivando a 8027 m in appena tredici ore.