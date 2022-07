Teatro di strada: a Dronero l'Isola che c'è annuncia due simpatiche iniziative

"Accadranno cose belle a Dronero, un po' come capita nella vita: non si sa bene quando e dove ma che sempre dipende dal nostro saper cogliere."

Dopo il successo di venerdì scorso, 22 luglio, con un primo appuntamento, l'Isola che c'è ha organizzato per domani mattina, mercoledì 27 luglio, e per venerdì mattina, 29 luglio, due momenti di teatro di strada.

Atti di guerriglia culturale! Due gli attori protagonisti: domani mattina alle ore 10.50 Luca Occelli, mentre venerdì mattina alle ore 10.40 Marco Gobetti.

Dentro un negozio, lungo la storica via pedonale o su una panchina? Per chi passerà non sarà soltanto un imbattersi, bensì una ricerca. Scegliere di fermarsi, lasciandosi ancora trasportare dalle emozioni!