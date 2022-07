Vernante, ricco calendario di eventi estivi per il mese di agosto

L'Associazione Prismadanza di Vernante propone e produce anche per l’estate 2022 cultura e spettacoli per il benessere della comunità.

Gli spettacoli sono inseriti della programmazione in due importanti Festival italiani, il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival e Accademie in Valle – rassegna concertistica che porta concerti di qualità nelle nostre valli.

Per Mirabilia, preceduti dalla Baby Dance, andranno i scena gli spettacoli di Prismabanda Street band: un prisma di musica, energia e coreografie. L'appuntamento è per domenica domenica 7 agosto in piazza de l'Ala alle 21.30, mentre il giorno 10 con lo spettacolo di circo contemporaneo del DuoFlosh.

Seguirà il giorno 11 agosto "Il Genio Impossibile" con Shezan Millestorie, campione del mondo di magia.

Nel teatro ex Confraternita di piazzetta Boccaccio, per Accademie in Valle, alle 21 Frequenze Comuni il 19 agosto, concerto con i musicisti Paolo Brizio, Lorenzo Armando e Margherita Luchese, mentre il giorno dopo ci sarà il Canaja Brass Quintet con un concerto quintetto di ottoni.