Autunno, non ti temo: in Piemonte medici e farmacisti somministreranno il vaccino antinfluenzale

Nove euro per combattere l'influenza. E' questo il prezzo stabilito della Regione Piemonte per la somministrazione del vaccino antinfluenzale.

Medici di medicina generale e farmacisti

Nella stagione 2022-2023 a somministrarlo, come l'anno scorso, saranno sia i medici di medicina generale che i farmacisti. Le farmacie potranno proseguire con le somministrazioni ai soggetti di età non inferiore ai 18 anni, previa presentazione di documenti che comprovino la pregressa somministrazione di un’analoga tipologia di vaccini.

La spiegazione dell'assessore Icardi

Il costo, come detto, sarà di nove euro. Per quanto riguarda la tariffa riservata ai medici di medicina generale, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi ha infatti precisato che i 6,16 euro a vaccino sono stabiliti dall’Accordo collettivo nazionale, ma che la Regione Piemonte ha esteso a 9 euro (come per i farmacisti) il compenso per l’attività svolta in autonoma organizzazione da parte degli stessi medici di medicina generale.

A richiedere delucidazioni sul tema era stato il consigliere Pd, Alberto Avetta.