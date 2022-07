Scuola, pronta la ripartenza? Icardi: "Dal Ministero ancora nessuna indicazione su ingressi e gestione Covid-positivi"

"Le attività che la Regione Piemonte sta svolgendo per scongiurare un’eventuale esplosione dei contagi da Covid-19 sono in linea con i programmi nazionali. La priorità, in questo momento, è la somministrazione della quarta dose di vaccino alle fasce di popolazione definite dal Ministero della Salute".



A sottolinearlo l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, che nel pomeriggio di oggi (martedì 26 luglio) ha risposto a un'interrogazione in cui si chiedeva quali azioni s'intendano attuare sulla scuola per contenere i contagi in vista della loro riapertura il prossimo 15 settembre.



"Per quanto concerne la scuola, siamo in attesa di conoscere le indicazioni nazionali sia sui requisiti per l’ingresso nelle strutture scolastiche, sia sulle modalità di sorveglianza e di gestione dei casi positivi" ha sottolineato l'assessore, ricordando che la Conferenza delle Regioni ha più volte sollecitato il Ministero, fornendo anche proposte di tipo organizzativo, ma al momento non è pervenuta alcuna risposta.