Bocce: importanti impegni attendono il settore giovanile dell'Auxilium Saluzzo

A tenere banco per la Bocciofila Auxilium è il settore giovanile: il sodalizio saluzzese della presidente Maria Grazia Lingua, dove aver ospitato la final eigth del campionato società under 18 del volo, da venerdi 29 luglio sino a domenica 31 luglio sarà sede dei campionati italiani a coppie ed individuali under 15 ed under 18, combinato under 15 e tiro di precisione under 18 per la specialità petanque.

Il via alla kermesse venerdi 29 luglio con inizio alle ore 14,30 con il tiro di precisione under 18 e combinato under 15. Finali ore 19,00 per il tiro di precisione e ore 18,00 per il combinato con la premiazione alle ore 19,40. Sabato 30 luglio il via alle ore 9,00 con la competizione a coppie under 18 ed individuale under 15 con finali alle ore 19,00 e premiazioni alle ore 20,15. Domenica 31 luglio alle ore 9,00 inizierà la competizione individuale under 18 e coppie under 15 con finali alle ore 19,00 e premiazione ore 20,15.

Per il diesse saluzzese Pietro Fornetti c’è possibilità di medaglie per i suoi atleti. Per la specialità volo, a Fagagna in provincia di Udine, presso la Bocciofila Quadrifoglio, si giocherà la finale scudetto del campionato di società under 18. Tra le otto società qualificate anche i campioni d’Italia in carica dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo guidati dal direttore sportivo Paolo Costa. La kermesse boccistica prenderà il via venerdì 29 luglio con le fasi eliminatorie delle poule; in programma alle ore 13,30 il primo turno ed il secondo turno con inizio alle ore 18,00. Le partite di recupero si disputeranno sabato 30 luglio con inizio alle ore 9,30 ,mentre le semifinali si giocheranno nel pomeriggio alle ore 15,30. Finale domenica 31 luglio con diretta streaming a partire dalle ore 9,00 sui canali web della Federbocce.

La formula di gioco per ogni singolo incontro è la seguente : coppia ed individuale della durata di 60 minuti agli undici; a seguire tiro rapido staffetta in quattro minuti; a seguire combinato e due tiri di precisione e per concludere tiro progressivo della durata di 4 minuti.

Sempre per gli under 15, si sono qualificati ai campionati italiani nella prova individuale Matteo Gionas Macario e Federico Bellino.