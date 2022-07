Calcio Serie D: sabato 30 luglio si raduna il Bra di Floris

Tutto quasi pronto per il raduno del Bra 22/23, in vista della nuova stagione in Serie D.

I giocatori e lo staff tecnico di mister Roberto Floris si ritroveranno sabato 30 luglio (ore 9,30) all'Attilio Bravi (luogo dove verrà effettuato l'intero pre-campionato) per la prima seduta d'allenamento. Farà visita alla squadra anche la dirigenza, con il presidente Giacomo Germanetti.

Nel pomeriggio di sabato (ore 16), ci sarà la seconda seduta. Doppio allenamento anche domenica 31. Sedute pomeridiane fino al 6 agosto.

Fino alla pausa prevista per Ferragosto, il team giocherà le seguenti amichevoli: vs Saluzzo (domenica 7/8 ore 17,30 al sintetico di Cherasco), vs Pinerolo (mercoledì 10/8 ore 17 a Bra), vs Albese (sabato 13/8 a Bra).