Cuneoginnastica: Beatrice Mandrile poker d'oro alle finali nazionali

I campionati Nazionali di Ginnastica si concludono nel migliore dei modi per il settore agonistico di Ritmica di Cuneoginnastica.

Nel livello Eccellenza Senior 2 Beatrice Mandrile conduce una gara brillante dominando la classifica sin dal primo esercizio. Tre esecuzioni, cerchio, palla e clavette gli esercizi presentati, al limite della perfezione, premiate dalla giuria per la qualità artistica delle composizioni, che Beatrice ha saputo esprimere al meglio. Con il totale di 28,75 (dato dalla somma dei due punteggi migliori) Beatrice è la migliore d’Italia nella sua categoria.

Si sono svolte poi le finali di specialità. Beatrice senza timore e con la consapevolezza di potersi ripetere scende in pedana per altre tre esecuzioni. Non lascia spazio alle avversarie. La giuria le riconferma i titoli. Campionessa Italiana al cerchio, Campionessa Italiana alla palla e ancora Campionessa Italiana alle Clavette.

Nel livello LD S3 è Sonja Sartori a portare a casa un’altra medaglia, ancora un oro. Con un’esecuzione energica e precisa alla fune Sonja si Laurea Campionessa Italiana di specialità.

Altre due medaglie nel livello LC S3 le guadagna Arianna Buccaresi. Dopo aver raggiunto un ottimo quinto posto in classifica generale, nelle finali di specialità non si lascia sfuggire l’occasione e con due ottime esecuzioni Arianna è Bronzo Italiano al cerchio e Vice Campionessa Italiana alle clavette.

Molto bene anche le compagne Anna Bressano e Sofia Bouamor che conquistano le finali di specialità riservate alle prime dieci classificate. Anna al cerchio conclude in 5^ posizione. Sofia con la palla chiude al 6° posto i suoi campionati Italiani.

Arianna Bagnis e Sindi Boda nel livello LA2 OPEN insieme Silver, con un esercizio di coppia molto grintoso convincono la giuria, prima in fase di qualificazione, e poi durante la fase finale riservata alle prime dieci coppie classificate. Ancora più grintose salgono di ben cinque posizioni e conquistano l’ambito titolo di Vice Campionesse Italiane.

Molto bene anche il gruppetto delle giovanissime del settore di ritmica. Alla loro primissima esperienza italiana le 5 mascottes conquistano tutte le finali delle competizioni alle quali hanno preso parte. Un’impresa non facile visto l’altissimo numero di squadre partecipanti, oltre 100, e alle quali potevano accedere solo le prime 10. Alice, Amber, Martina, Natalia e Sofia concludono con due esecuzioni grintose al settimo posto il campionato di serie D LA allieve e al nono posto il campionato di Insieme LA Allieve e regalano grandi soddisfazioni in casa Cuneoginnastica.

Un anno ricchissimo di soddisfazioni per l’associazione Cuneoginnastica e il Presidente Claudio Adinolfi. I dieci giorni di gare a Rimini hanno fruttato ben 22 medaglie d’oro, 6 d’argento e 3 di bronzo. La Cuneoginnastica risulta essere tra le società più medagliate d’Italia. Tutti questi risultati sono frutto di un Team molto affiatato che ha collaborato in maniera eccellente durante l’anno.