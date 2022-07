Kickboxing: Nicole Perona trionfa a Francofonte nel Full Contact della LEGA WAKO PRO ITALIA

Nicole Perona, classe 1994, Atleta Azzurra dal 2009 ad oggi, fa riaccendere i riflettori su di lei. Accompagnata dall’inseparabile DT Ivan Sciolla, Coach Kickstar Team e Light-Revolution TopTen, nello weekend appena concluso è stata ospite sul Ring di Francofonte (SR) in Sicilia, per combattere nel circuito della Lega WAKO PRO ITALIA – FEDERKOMBAT (Kickboxing), serata in cui si è anche svolto il Titolo Mondiale WAKO PRO -64,5kg conquistato dal beniamino siciliano Damiano Tramontana opposto al portoghese Wilson Costa.

Sabato 23 luglio sull’onda dei cinque round nelle regole del Full Contact PRO, Nicole Perona conquista all’unanimità la vittoria ai punti contro l’ottima fighter Costanza Colla, giovane atleta in crescita e fino al momento imbattuta nel suo score.

“Nicole è un’atleta talentuosa, versatile e determinata” – commenta il DT Sciolla – “siamo contenti di aver avuto questa opportunità di tornare sul ring delle regole del PRO, in cui Nicole ha già conquistato ed è attuale detentrice di ben 3 Titoli Italiani nelle categorie LK -56kg, K1 -54kg e FC -56kg. Quando l’organizzazione (perfetta) del M° Wagner e del Team Tramontana ci ha invitati, non abbiamo dubitato neanche un secondo, ci teniamo a ringraziarli ancora una volta per questa opportunità”.

"È stato un ottimo test match” – continua il DT Kickstar – “in quanto il nostro obiettivo sarà l’Europeo di Novembre 2022 in Turchia, unica competizione valida quale qualificazione ai Giochi Olimpici Europei 2023, prima volta nella storia in cui la Kickboxing ha un’opportunità di questo calibro. La categoria in cui Perona combatte è tra quelle selezionate; pertanto, il nostro attuale obiettivo è questo. In Sicilia Nicole ha confermato di aver cambiato marcia rispetto ai precedenti match che abbiamo disputato (ndr: ultimo combattimento svolto: Coppa del Mondo a Budapest a Giugno u.s.). Lavoriamo sodo e in sinergia ogni giorno dentro e fuori la Palestra. La dedizione che Nicole ha donato a questo Sport negli anni deve essere di esempio per tutti e sono contento e orgoglioso di poter continuare a sognare al suo fianco”.

Questo il commento ancora a caldo della Atleta di casa: “E’ stata una trasferta importante, ci tengo a ringraziare il mio Coach per continuare, dopo tutti questi anni, a credere in me. Abbiamo ancora tanto da lavorare per arrivare pronti e competitivi all’Europeo di Novembre, ma questo match mi ha consentito di ricevere nuovi spunti che alimenteranno sicuramente l’impegno su questa nostra strada verso i prossimi obiettivi. Grazie anche a tutti coloro che mi hanno sostenuta da vicino e da lontano, siete tanti tantissimi!”