Volley: “Dhl Test Match Tournament- Road To World Championship”, gli Azzurri di De Giorgi in campo a Cuneo dal 18 al 20 agosto

Alle 11.30 di mercoledì 27 luglio avrà inizio, nel Salone d’Onore del Municipio di Cuneo, la conferenza stampa di presentazione del torneo amichevole “Dhl Test Match Tournament- Road To World Championship”: in campo la nazionale seniores maschile italiana insieme alle nazionali di Stati Uniti e Giappone (dal 18 al 20 agosto al Palazzetto dello Sport di Cuneo).

Il DHL Test Match Tournament di Cuneo sarà l’ultimo torneo in Italia per la squadra di Ferdinando De Giorgi prima della partenza per i Campionati del Mondo in programma in programma in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all'11 settembre.