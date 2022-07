Volley maschile A2: Lorenzo Gallesio affianca coach Giaccardi sulla panchina di Cuneo

Al fianco di coach Giaccardi, sulla panchina di Cuneo, arriva Lorenzo Gallesio. Il giovane statistico, con già diversi anni di esperienza nella pallavolo femminile e in arrivo proprio dalla LPM Mondovì, sarà il secondo allenatore, in serie A2 maschile, della BAM Acqua S.Bernardo Cuneo.

«Dopo molti anni da scoutman avevo il desiderio e l’intenzione di “passare dall’altra parte” e iniziare un percorso come allenatore, certo iniziare con un ruolo così prestigioso in una società come Cuneo è stato inaspettato e gratificante, spero di poter ricambiare la fiducia che la società ha avuto in me. Max mi aveva allenato un po’ di anni fa in un camp estivo e negli ultimi anni avevo seguito un po’ la sua avventura in Svizzera, non ci conoscevamo personalmente ma c’è stato subito buon feeling tra di noi. La stagione sarà sicuramente lunga e difficile perché il campionato propone molte squadre di altissimo livello, ma noi saremo pronti a dire la nostra. Quest’anno vorrei crescere in questo nuovo ruolo e imparare il più possibile da un allenatore di grande esperienza internazionale come Max e al contempo vorrei portare la mia esperienza in questi anni di serie A2 alla squadra; sia il coach che i giocatori potranno sempre contare su di me» – queste le prime dichiarazioni del nuovo tecnico cuneese.

Su di lui coach Giaccardi si è espresso con grande entusiasmo: «Sono molto felice che Lorenzo Gallesio abbia accettato di diventare il mio assistente, perché è un ragazzo voglioso e preparato ed è quello che fa la differenza nei momenti importanti. Non vedo l’ora d’iniziare a lavorare con lui e spero di aiutarlo nella sua crescita personale, affinché possa diventare un grande allenatore».