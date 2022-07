“Dove vanno a finire le macchie?”: il nuovo libro dell’illustratrice albese Marija Markovic

È uscito il nuovo libro di Marija Markovic dal titolo “Dove vanno a finire le macchie?” (Pathos Edizioni), con voce narrante di Gabriele Cesana; introduzione e prefazione di Charlotte Collin (psicologa psicoterapeuta) e Chiara Puliga (psicologa e danzamovimentoterapeuta).



Il volume è dedicato al mondo dell’infanzia (5-8 anni) ed è interamente illustrato. Racconta di una macchia che si trasforma, formidabile metafora di come gli errori che commettiamo, se visti dalla giusta prospettiva, possano diventare una grande opportunità.



Un libro che può essere usato dai genitori per creare una relazione più profonda con i bambini, oppure nelle scuole, in chiave didattica, per spiegare fin dall’età tenera l’importanza dell’imprevisto e della non perfezione, così come l’accettazione del cambiamento.



«Proprio in un’epoca piena di mutamenti, attraverso questo racconto è possibile trovare una visione positiva da applicare alle proprie vite», commenta l’autrice.



“Dove vanno a finire le macchie?” è reperibile in libreria, sul sito della casa editrice e nei principali portali editoriali.



Albese, Marija Markovic è autrice e illustratrice di libri per infanzia. Ha prodotto la collana ambientale KATY-KAT (Edizioni Ambiente con E.R.I.C.A. Soc. Coop.), il libro “Se tu vuoi… tu puoi” (Edicolors) e ha illustrato “Petali” (Milena Edizioni).

Gabriele Cesana, è nato a Cuneo, vive all'imbocco di una valle alpina. Scrive per passione.