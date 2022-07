Gianpiero Gazzano insignito dell'onorificenza di Cavalier Ufficiale

Il Presidente della Repubblica, prof. Sergio Mattarella, ha insignito, il 2 giugno, Festa della Repubblica, dell'onorificenza di Cavalier Ufficiale Gianpiero Gazzano, riconoscendo in lui una personalità che ha saputo dedicare molta parte del suo impegno sociale all’ANA ed a iniziative collegate.

Nato a Ceva nel 1957, risiede a Mondovì. Fino al pensionamento nel 1917 fu funzionario di Istituto di credito. Dal 2003 al 2006 e nuovamente dal 12 al 2021 fu eletto Presidente della Sezione ANA monregalese.

Dal 2015 fu Componente effettivo della Commissione Nazionale ANA per Russia-Grecia-Albania, dal 2018 è socio del Lions club Mondovì-monregalese, dal 2016 al 2021 fu Coordinatore delle Sezioni ANA Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta e Francia, dal 2017 al 2020 Vice Presidente coordinamento ANA per il Piemonte, dal 2016 al 2019 Vice Presidente Commissione Memoriale della Divisione Cuneense. Nel 2021 fu nominato Presidente emerito della Sezione ANA di Mondovì.

Nel 2021 fu insignito della medaglia di Bronzo a Nizza dalla Federation Nationale des Chasseurs Alpins e sempre a Nizza nel 2017 aveva ricevuto un attestato per la “Pace nel mondo” dalla Ass.ne Européenne des forces Allié Anciens des Mission Exterieures. Dall’organizzazione centrale dell’ANA aveva ricevuto una speciale spilla commemorativa per il profondo impegno di varie attività nel periodo del covid. Tra gli innumerevoli impegni, quale Presidente ANA di Sezione, ci piace ricordare la realizzazione e gestione dei rifugi Alpini a Valdieri ed il Navonera, in territorio del Comune di Roburent. Aveva effettuato servizio di leva nel Battaglione “Mondovì”, nel 1977. Ad introdurre la proposta è stato il sen. Marco Perosino.