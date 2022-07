"Grazie di cuore al reparto di ostetricia e ginecologia di Mondovì per la professionalità, la dolcezza e la passione"

Arriva un momento nella vita che ti blocca e ti porta a dover considerare la tua esistenza da un altro punto di vista e angolazione ed è in questi momenti che hai bisogno di certezze!

Le mie certezze le ho trovate al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

Ed è per questa ragione che voglio ringraziare con il cuore la dott.ssa Milano, la dott.ssa Peroglio Carus insieme al loro staff e quindi tutti i medici, le ostetriche, le oss, il personale della sala operatoria e tutti indistintamente.

Nonostante il periodo di tagli ed il grande carico di lavoro che si ritrovano a fare giornalmente, sono stata seguita con passione, dedizione e dolcezza.

La Ginecologia di Mondovì ancora una volta si dimostra reparto funzionale, ben organizzato e di grande professionalità, un eccellenza di cui andare fieri, un fiore all’occhiello del nostro nosocomio! Grazie di nuovo a tutti anche da parte della mia famiglia che nonostante, per ragioni Covid, non abbia potuto stare con me costantemente, è grata dell’accoglienza e delle cure che mi sono state prodigate. Grazie infinite di nuovo a tutti con il cuore.

S.C.