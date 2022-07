L'educazione finanziaria diventa previdente: il Manuale di Beppe Ghisolfi al Senatore Nannicini

Il Parlamentare di palazzo Madama è impegnato in una missione volta a perfezionare una serie di accordi per garantire il ricongiungimento delle carriere contributive: una questione che accomuna oramai un numero sempre maggiore anche di nostri connazionali in età lavorativa matura trasferitisi all'estero per fare fronte a situazioni di crisi o per motivi familiari.

Da oggi molti diritti sociali e previdenziali negati diventano finalmente diritti riconosciuti; e riguardano non solo quei lavoratori di nazionalità estera che a un certo punto tornano in madrepatria, dopo avere per un tempo più o meno lungo contribuito alle finanze dell'INPS, bensì anche un numero crescente di nostri connazionali che, dopo una certa carriera contributiva, si devono trasferire all'estero per nuove opportunità lavorative o per motivi di famiglia.

Il ricongiungimento delle carriere contributive è stato al centro dell'accordo tecnico che è stato firmato a Tirana dal Senatore Tommaso Nannicini e dalle locali autorità politiche del ministero dell'economia, e successivamente presentato nella nostra sede diplomatica dell'Ambasciatore Fabrizio Bucci.

Al Senatore Nannicini, alla sua collaboratrice Geri Ballo e al responsabile della diplomazia Commerciale Stefano Salmaso sono stati omaggiate copie di pregio con dedica dell'Abbecedario, il popolare Manuale di educazione finanziaria scritto dal Banchiere internazionale Beppe Ghisolfi, recatosi in missione a Tirana nello scorso mese di maggio, ed edito da Nino Aragno.

L'educazione finanziaria è sempre di più educazione alla previdenza, per mettere in sicurezza i diritti di domani valorizzando e capitalizzando i sacrifici del passato e del presente.