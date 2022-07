Pianfei diventa il "paese che invita a sorridere alla vita": quattro striscioni con speciali messaggi accolgono chi attraversa il paese

Quattro grandi striscioni colorati, accompagnati da una frase e da una faccina sorridente accolgono le persone che arrivano o transitano a Pianfei.

"Tu sei importante, ricordalo", "Ricordati di sorridere, sempre", "La vita è bella, vivila e rispettala", "La fortuna è quando apprezzi ciò che sei e ciò che hai".

Questi i messaggi che sono stati scelti e posizionati sulla rotonda del campo sportivo, crocevia in direzione dei comuni di Villanova Mondovì, Chiusa di Pesio, Mondovì e Cuneo.

L'iniziativa è nata dal sindaco, Marco Turco, che ha deciso di lanciare un messaggio di speranza a tutte le persone che passano da Pianfei.

"Ho avuto l'idea vedendo il post di Facebook di un ragazzo, che mi ha fatto molto riflettere."- spiega il primo cittadino - "Poi, pensando a diverse persone che in questo periodo stanno attraversando un periodo di difficoltà e a un libro che sto finendo di leggere, sentivo di dover fare qualcosa per ricordare alle persone la forza del 'pensiero positivo'. E' un gesto piccolo, ma se riuscirà a strappare un sorriso a chi passa dal nostro comune sarà un regalo grandissimo. Da qualunque parte arrivi, quando sarai a Pianfei: rifletti, apprezza la vita, sorridi e quando vai via, portati dietro il ricordo di farlo, questo vorrei fosse il messaggio. Sarebbe bello se questa iniziativa fosse di ispirazione anche per altri paesi, in modo da portare questi messaggi di positività anche in altri luoghi".