Statale 21 della Maddalena interrotta ad Aisone per un mezzo pesante fuori strada

Sulla Strada Statale 21 “Della Maddalena” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto al km 21,600 ad Aisone, in Valle Stura, a causa del recupero di un mezzo pesante incidentato. Deviazioni in loco per i veicoli leggeri.



Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.