Intensa notte di lavoro in Granda, numerosi gli interventi per allagamenti dopo il maltempo

Come previsto dal bollettino diramato dall'Arpa ieri, martedì 26 luglio, sulla provincia si è abbattuto un importante temporale con pioggia e fulminazioni.

Intorno a mezzanotte e fino alle prime ore di questa mattina sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire per allagamenti e alberi caduti, in particolare nelle zone del monregalese, fossanese e saluzzese.

Non si segnalano al momento danni da grandine.

Stando sempre alle indicazioni dell'Arpa oggi e domani (mercoledì 27 e giovedì 28 luglio) non è previsto alcun disagio, con temperature massime percepite di 28 e 29 gradi.

A Mondovì, si è appena concluso un giro di ricognizione da parte della Polizia Locale con la Comandante Domenica Chionetti e il sindaco Luca Robaldo.

Diverse le aree allagate, come piazza Carlo Ferrero; si sono registrate difficoltà anche sulla strada che da Carassone sale a Piazza (già riaperta) e in via Vittorio Veneto.

Disagi anche all'Altipiano dove si sono allagate diverse cantine, anche in questo caso sul posto è stato richiesto l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Il sindaco invita segnalare eventuali criticità direttamente al Comune o al comando di Polizia Locale.